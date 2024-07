Auto überschlägt sich auf B27 bei Dußlingen - Fahrer nur leicht verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Ein Autofahrer hat sich am Freitagabend mit seinem Fahrzeug auf der B27 überschlagen, teilte die Polizei mit. Der 73-Jährige befuhr mit seinem Daimler-Benz GLE den Dußlinger Tunnel von Balingen kommend in Fahrtrichtung Tübingen und setzte zu einem Überholvorgang auf dem linken Fahrstreifen an. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Pkw, Höhe Ausfahrt Gomaringen, auf der regennassen Fahrbahn nach rechts und überschlug sich. Hiernach kam er entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand.

Der Fahrer konnte leicht verletzt aus seinem Fahrzeug aussteigen, benötigte jedoch keine medizinische Erstversorgung durch den Rettungsdienst. Ein Abschleppunternehmen musste den Pkw abtransportieren, an welchem ein Totalschaden von etwa 25.000 Euo entstand. Weiterhin wurde ein Leitpfosten beschädigt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Der Verkehr wurde zeitweise in Fahrtrichtung Gomaringen bei Dußlingen abgeleitet. (pol)