Auseinandersetzung in Tübingen mit Glasflasche und Hammer

TÜBINGEN. Ein Leichtverletzter ist die Folge einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum Sonntag ereignet hat. Gegen 23.10 Uhr kam es in einem Imbiss in der Karlstraße zu einem Streit zwischen einem 17-jährigen Jugendlichen und einem 27-Jahre alten Mann. Das Streitgespräch verlagerte sich im weiteren Verlauf nach draußen und es kam zu einem Gerangel. Dabei griff der 17-Jährige nach einer Glasflasche und versuchte damit seinen Kontrahenten gegen den Kopf zu schlagen. Dieser konnte den Schlag allerdings abwehren und versuchte selbiges mit einem Hammer, den er in seinem Hosenbund bei sich trug. Auch dieser Versuch schlug fehl und der 17-Jährige konnte, gefolgt von seinem Kontrahenten, in die Imbisstoilette flüchten. Nachdem die beiden dann von den Angestellten des Ladens getrennt werden konnten, übernahmen die zwischenzeitlich eingetroffenen Streifenwagenbesatzungen die beiden Männer. Der Jugendliche wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, musste aber nicht vom Rettungsdienst behandelt werden. Beide sehen nun Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen. (pol)