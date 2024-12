Aus dem Urlaub mitgereist: Mann aus Neckartenzlingen findet Skorpion in Lampe

Bitte aktivieren Sie Javascript

NECKARTENZLINGEN. Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden Beamte des Polizeireviers Nürtingen am Freitagnachmittag in die Straße »In den Fleckenäckern« in Neckartenzlingen gerufen. Kurz nach 16.30 Uhr hatten Bewohner eines Wohngebäudes einen Skorpion in einer Deckenlampe entdeckt und die Polizei verständigt. Das vermutlich aus dem Urlaub versehentlich mitgereiste Tier konnte durch die Bewohner eingefangen und den Beamten übergeben werden. Diese verbrachten den kleinen Krabbler zunächst zur artgerechten Unterbringung in einen Tierpark, berichtet die Polizei. (pol)