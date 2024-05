Aufsitz-Rasenmäher in Trochtelfingen fängt Feuer

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Am Mittwoch gegen 17.45 Uhr sind die Rettungskräfte zu einem Brand in der Straße Am Wasserhäusle im Ortsteil Steinhilben in Trochtelfingen ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, mähte eine 17-Jährige mit einem Aufsitzrasenmäher den heimischen Rasen, als das Gerät aufgrund eines technischen Defektes Feuer fing.

Die Feuerwehr, welche mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Rasenmäher, welcher zwischenzeitlich vollständig ausgebrannt war. Durch das Feuer wurde ebenfalls eine Thujahecke sowie das Kunststoffdach eines Geräteschuppens in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (pol)