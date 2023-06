Aufmerksame Zeugin verhindert Taschendiebstahl am Tübinger Hauptbahnhof

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Tübinger Hauptbahnhof konnte laut Polizei am Dienstag, 20. Juni, ein Taschendiebstahl durch eine aufmerksame Zeugin verhindert werden. Ein 29-Jähriger hatte offenbar gegen 16:00 Uhr in einer Unterführung des Hauptbahnhofes versucht, Gegenstände aus der offenen Handtasche einer bislang unbekannten Reisenden zu entwenden. Eine aufmerksame Zeugin soll den Vorfall jedoch beobachtet und die Handtaschenbesitzerin über den Versuch und ihre offene Tasche informiert haben.

Die von der Zeugin alarmierten Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten den im Zollernalbkreis wohnhaften Mann kurze Zeit später an einem Bahnsteig feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Er muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls rechnen. Die Geschädigte war offenbar bereits zuvor mit einem Zug von Bahnsteig 5 abgefahren. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Gegenstände wie Koffer und Taschen nie unbeaufsichtigt zu lassen. Führen Sie Bargeld, EC- und Kreditkarten am Körper verteilt mit sich. Die bislang unbekannte Geschädigte wird gebeten, sich bei der ermittelnden Dienststelle unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden. (pol)