Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen auf der B 28 bei Metzingen

METZINGEN. Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Mittwochmorgen kurz nach 7.30 Uhr auf der B 28 ereignet. Der bislang unbekannte Lenker eines weißen Pkw war laut Polizei an der Anschlussstelle Metzingen-Süd auf die Bundesstraße in Richtung Bad Urach aufgefahren.

Im Anschluss wechselte der Unbekannte sofort auf den linken Fahrstreifen, um einen Lkw zu überholen. Eine dort fahrende, 41 Jahre alte Seat-Lenkerin musste eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu vermeiden. Ein nachfolgender, 39-jähriger Ford-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte mit seinem Ranger in den Leon. Einem 19 Jahre alten Lenker eines Ford Focus reichte es ebenfalls nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr auf den Wagen des 39-Jährigen auf. An den noch fahrbereiten Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro entstanden. (pol)