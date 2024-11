Auffahrunfall an Pfullinger Kreuzung: 20.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Eine kurze Unachtsamkeit hat am Mittwochnachmittag an der Einmündung Marktstraße / Dieselstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 14.17 Uhr mit seinem Renault Master die Marktstraße in Fahrtrichtung Reutlingen.

Auf Höhe der Ampelanlage Dieselstraße bemerkte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 85-jähriger Lenker eines VW Golfs seine Geschwindigkeit verringerte und letztlich an der Ampel zum Stillstand kam. Der Renault krachte ins Heck des VW und schob diesen mehrere Meter nach vorn. Beide Fahrzeuglenker wurden durch die Kollision leicht verletzt. Während eine sofortige ärztliche Behandlung für den Unfallverursacher nicht notwendig war, wurde der 85-Jährige vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro beziffert. (pol)