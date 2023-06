Auf frischer Tat ertappt: Dieb in Metzingen kann trotzdem entkommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Ein Dieb ist laut Polizei am Mittwochnachmittag auf frischer Tat von einer heimkommenden Hausbewohnerin überrascht worden. Der Unbekannte war vermutlich über eine offenstehende Tür in ein Wohnhaus in der Wilhelm-Carl-Straße gelangt und hatte mehrere Schmuckstücke an sich genommen. Gegen 15.20 Uhr kam die Bewohnerin des Hauses vom Einkaufen zurück und sprach noch mit ihrer Nachbarin über einen fremden vor dem Gebäude stehenden E-Scooter.

Der Täter bemerkte dies vermutlich, schlich sich aus dem Haus und wollte auf dem E-Scooter wegfahren. Die Frauen versuchten vergeblich, ihn daran zu hindern. Eine zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann unerkannt entkommen. Die Beamten fanden jedoch glücklicherweise in der Nähe des Tatorts den entwendeten Schmuck und konnten ihn zurückbringen.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 170 bis 180 cm groß und hat schwarze, kurze Haare mit Seitenscheitel, einen Dreitagebart sowie auffallend ungepflegte Zähne. Bekleidet war der Unbekannte mit einem weinroten T-Shirt, einer schwarzen Stoffhose sowie schwarzen Turnschuhen. Unterwegs war er mit einem zum Teil blaufarbigen E-Scooter, der am Lenker etwas beschädigt war. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07123/924-0 um sachdienliche Hinweise. (pol)