Arbeitsunfall in Metzingen: Rettungshubschrauber landet

Nach einem Arbeitsunfall in einer Metzinger Firma landete dieser Rettungshubschrauber in der Nähe.

METZINGEN. Durch einen Sturz hat sich am Dienstag ein Mann in einer Metzinger Firma schwer verletzt. Durch die Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst waren neben dem Rettungsdienst auch die First-Responder der Feuerwehr Metzingen zur Erstversorgung alarmiert worden. Weil das genaue Ausmaß der Verletzungen zunächst nicht abgeschätzt werden konnte, entsendete die Leitstelle zudem einen Rettungshubschrauber.

Damit dieser in der Nähe der Einsatzstelle landen konnte, richtete die Metzinger Feuerwehr auf der Stuttgarter Straße einen Hubschrauber-Landesplatz ein. Zentimetergenau landete der Pilot von »Christoph 22« aus Ulm zwischen Straßenbäumen und Lichtmasten in Höhe der Stadtwerke. Zwei Streifen der Metzinger Polizei mit Unterstützung der Feuerwehr sperrten die Hauptverkehrsader für knapp 30 Minuten ab und leiteten der Verkehr über Nebenstraßen Richtung Riederich, beziehungsweise Stadtmitte um. Der Verletzte kam nach der Versorgung am Unfallort zur weiteren Behandlung in eine Klinik. (eg)