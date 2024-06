Angehängtes Güllefass zieht Traktorfahrer in Zwiefalten den Abhang herunter

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Zwischen Zwiefalten und Gossenzugen hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Unfall mit einem Traktorgespann ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war ein 54-Jähriger laut Polizei mit einem Traktor mit angehängtem Güllefass oberhalb der L245 auf einem Wiesengrundstück tätig, als das Fass auf dem abschüssigen Flurstück ins Rutschen geriet und den Schlepper mitsamt dem Fahrer den Abhang hinunterzog. Dabei wurden Bäume teils entwurzelt, abgebrochen und mitgerissen.

Neben der Landesstraße blieb das Güllefass schließlich liegen. Der Traktor, der von diesem getrennt worden war, schleuderte über die Fahrbahn und kam in einem angrenzenden Getreidefeld auf den Rädern zum Stillstand. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort musste der ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzte 54-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Gesamtschaden könnte sich einer vorläufigen Schätzung zufolge auf rund 300.000 Euro belaufen. Aufgrund der ausgelaufenen Gülle war eine Reinigung der L 245, die bis circa 20 Uhr voll gesperrt werden musste, erforderlich. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)