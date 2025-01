Angefahren: E-Scooter-Fahrerin verletzt sich leicht in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat eine Frau bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Reutlingen erlitten. Das berichtet die Polizei. Eine 35 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Mercedes gegen 14.45 Uhr die Straße Am Heilbrunnen und wollte auf eine dortige Grundstückseinfahrt einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einer 34-jährigen E-Scooter-Lenkerin, die auf dem Gehweg unterwegs war. Diese kam dadurch zu Fall. Aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen war auch ein Rettungswagen vor Ort. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf einige hundert Euro. (pol)