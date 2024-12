Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz in Pliezhausen aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

PLIEZHAUSEN. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Donnerstagmorgen zu einem gemeldeten Brandalarm in die Straße Schulberg gerufen worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte kurz nach 7.30 Uhr angebranntes Essen auf dem eingeschalteten Herd in der Küche eines Wohnheims zu einer Rauchentwicklung geführt und den Alarm ausgelöst, heißt es von der Polizei. Verletzt wurde niemand. Neben der Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften sowie vier Fahrzeugen vor Ort kam, wurde vorsorglich auch ein Rettungswagen hinzugezogen. (pol)