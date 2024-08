An der Kreuzung bei Zwiefalten nicht aufgepasst: 25.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den eine 26-Jährige am Sonntagmittag an der Kreuzung K6745 und K6744 bei Mörsingen verursacht hat. Die Frau war gegen 13.14 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Kreisstraße von Mörsingen aus unterwegs und wollte die Kreuzung zur K6745 geradeaus in Richtung Zwiefalten-Hochberg überqueren. Dabei missachtete sie die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt eines von rechts kommenden Skoda, dessen 78 Jahre alter Fahrer von Zwiefalten in Richtung Upflamör fuhr und die Kreuzung ebenfalls geradeaus überqueren wollte.

Bei der nachfolgenden Kollision wurde niemand verletzt. Während der VW der Unfallverursacherin noch fahrbereit war, wurde der Skoda so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. (pol)