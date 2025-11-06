Als Fußgänger in Mössingen von Auto angefahren: 49-Jähriger gestorben

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Der 49-jährige Fußgänger, der bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag, 03.11.2025, in Mössingen angefahren wurde, ist in der Nacht zum Donnerstag seinen hierbei erlittenen Verletzungen erlegen. Wie bereits berichtet, war eine 81-Jährige mit ihrem Wagen aus einem Kreisverkehr in die Allee Kanton Saint-Julien ausgefahren und hatte den Mann erfasst, der zu Fuß die Straße überquerte. Ersten Ermittlungen der Tübinger Verkehrspolizei und ihren Angaben nach war die Seniorin von der tiefstehenden Sonne geblendet worden. (pol)