Alkoholisierter Pedelec-Fahrer stürzt in Rottenburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Ein Radfahrer ist in der Nacht auf Mittwoch, gegen 00.30 Uhr, alleinbeteiligt in der Engelgasse gestürzt. Der 44-Jährige zog sich laut Polizei bei dem Unfall mit seinem Pedelec leichte Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Rad war nur geringer Sachschaden entstanden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Radler unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von knapp einem Promille. Das Polizeirevier Rottenburg ermittelt. (pol)