Alkoholisierter Mann verursacht Unfall in Tübingen

TÜBINGEN. Seinen Führerschein abgeben musste ein 48 Jahre alter Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Westbahnhofstraße. Der Mann war gegen

22.15 Uhr mit seinem Audi A6 in Richtung Unterjesingen unterwegs. Im Bereich der Kreuzung mit der Hegelstraße krachte er in einen Honda RE5 einer an der dortigen Ampel verkehrsbedingt haltenden 46 Jahre alten Frau. Verletzt wurde dabei nach ersten Erkenntnissen niemand. Ein bei dem 48-Jährigen im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über 3,4 Promille. Er musste im Anschluss nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führschein abgeben. Der entstandene Sachschaden an beiden Pkw wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. (pol)