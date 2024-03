Alkoholisierter Mann greift Busfahrer in Ohmenhausen an

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es am Freitagabend in einem Linienbus in Ohmenhausen gekommen. Gegen 19.30 Uhr teilten Zeugen über Notruf mit, dass sich ein 29-jähriger Fahrgast und der 59-jährige Busfahrer gegenseitig schlagen würden, teilt die Polizei mit.

Hintergrund dürfte nach ersten Ermittlungen gewesen sein, dass der Fahrgast den Bus an der Haltestelle Kreuzeiche bestieg und zwei 13 und 14 Jahre alte Mädchen in unsittlicher Art und Weise angesprochen hatte. Als der Busfahrer hierauf aufmerksam wurde, stoppte er am Hagäcker die Fahrt und sprach den alkoholisierten Mann an.

Mann bespuckt Busfahrer

Es entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch in dessen Verlauf der 29-Jährige aus dem Bus verwiesen werden sollte, zumal er gegen die Beförderungsrichtlinien verstoßen und im Bus Alkohol zu sich genommen hatte. In der Folge bespuckte der Fahrgast den Busfahrer mit dem Inhalt seiner Getränkedose, was in gegenseitigen Beleidigungen und einer Handgreiflichkeit zwischen den Beiden mündete.

Da sich der 29-Jährige auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten aggressiv verhielt, musste er in Gewahrsam genommen werden. Selbst in der Gewahrsamseinrichtung beruhigte er sich nicht und beleidigte eine Polizistin mit nicht zitierfähigen Worten. Der 59-jährige Busfahrer zog sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu. Die beiden Mädchen konnten an ihre Eltern übergeben werden. Der genaue Tatablauf ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Reutlingen. (pol)