Alkoholisierter Mann beißt Polizistin in Tübingen

TÜBINGEN. Am Samstag gegen 22.30 Uhr ist es in der Karlstraße zu einer Trunkenheitsfahrt nebst Widerstandshandlungen und Beleidigungen zum Nachteil von Polizeibeamten gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 32-jähriger Mann aus Tübingen mit seinem Fahrrad die Karlstraße entlang und stürzte alkoholbedingt mehrfach zu Boden. Aufgrund seines alkoholisierten und aggressiven Verhaltens musste der Beschuldigte in Beseitigungsgewahrsam genommen und eine Blutentnahme veranlasst werden, weshalb er zur Dienststelle nach Tübingen transportiert werden sollte.

Bereits vor und während des Transportes beleidigte er fortlaufend die eingesetzten Beamten und zeigte sich unkooperativ. Auf dem Polizeirevier kam es nachfolgend zu weiteren Beleidigungen und Widerstandshandlungen des alkoholisierten Mannes gegenüber mehreren eingesetzten Beamten. Hierbei biss der Beschuldigte einer Polizeibeamtin in die Hand und versuchte zudem einem Polizeibeamten ins Knie zu beißen. Der Mann sieht nun mehreren Anzeigen entgegen. (pol)