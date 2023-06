Alkoholisierter Fahrradfahrer verletzt sich in Sondelfingen schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Schwere Verletzungen hat ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend im Stadtteil Sondelfingen erlitten. Der 53-Jährige war gegen 23.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Ebnestraße in Richtung Roaner Straße unterwegs. Dort stieß er aus zunächst unbekannter Ursache gegen einen am Straßenrand stehenden Mazda. Der Mann wurde im Anschluss schwer verletzt durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von knapp zwei Promille, woraufhin er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. An den beiden Fahrzeugen entstand durch den Aufprall augenscheinlich lediglich geringfügiger Sachschaden. (pol)