Alkoholisierte Frau fährt in Tübingen Fußgänger an

TÜBINGEN. Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag in der Südstadt einen Fußgänger angefahren. Kurz vor 14 Uhr parkte die Frau laut Polizei von einem Stellplatz in der Derendinger Straße rückwärts aus und erfasste mit dem Wagen einen auf dem Gehweg befindlichen 78-Jährigen. Der Senior wurde hierbei verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Da ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Test eine deutliche Alkoholisierung der Frau ergeben hatte, musste diese sowohl ihren Führerschein als auch eine Blutprobe abgeben. (pol)