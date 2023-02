Alkoholisiert Unfall bei Grafenberg gebaut: Fahrer und Beifahrerin schwerverletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KOHLBERG/GRAFENBERG. Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ist es in der Nacht zum Sonntag gegen 00.30 Uhr auf der K1260 zwischen Grafenberg und Kohlberg gekommen. Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Pkw Skoda die Grafenberger Straße in Fahrtrichtung Kohlberg. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und im dortigen Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer und seine 29-jährige Beifahrerin wurden dabei schwerverletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in eine Klinik.

Bei dem Fahrer wurde ein Alkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über einem Promille ergab. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 25.000 Euro. (pol)