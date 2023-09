Alarmanlage an Haus in Reutlingen vertreibt Einbrecher

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Mutmaßlich ein unbekannter Täter ist am Freitagabend bei einem Einbruchversuch in ein Wohnhaus in der Panoramastraße gescheitert. Der Unbekannte versuchte gegen 20.55 Uhr über eine Balkontür gewaltsam in das Gebäude einzubrechen. Durch die ausgelöste Alarmanlage wurde er aufgeschreckt und ergriff unerkannt die Flucht. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (pol)