Akku von E-Bike fängt Feuer in Reutlinger Wohnung

REUTLINGEN. Der Akku eines E-Bikes ist in der Nacht zum Montag in einer Wohnung im Hammerweg in Brand geraten. Den ersten Erkenntnissen nach entzündete sich gegen 2.45 Uhr der Akku beim Laden, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Bewohner das Gebäude bereits verlassen.

Eine Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Die Feuerwehr Reutlingen, die mit einem Löschzug vor Ort war, löschte den Brand. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. (pol)