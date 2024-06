Acht Verletzte bei Zusammenstoß zweier Autos auf der B28 in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Acht Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 20-Jähriger am frühen Montagmorgen auf der L384 zwischen Betzingen und Ohmenhausen verursacht hat. Wie die Polizei mitteilte, war der junge Fahrer gegen 1.40 Uhr mit seinem VW Golf auf der rechten Spur der Landesstraße von Betzingen in Richtung Ohmenhausen unterwegs, als seinen Angaben zufolge auf Höhe der Auffahrt zur B 28 plötzlich ein Tier von rechts kommend auf die Fahrspur sprang und er stark nach links ausweichen musste.

Totalschaden an beiden Autos

Dabei kam es zur Kollision mit dem VW Golf eines 20-Jährigen, der auf der linken der beiden Fahrspuren auf gleicher Höhe ebenfalls in Richtung Ohmenhausen fuhr. Der Unfallverursacher und seine drei Mitfahrer im Alter von 18 und zweimal 19 Jahren wurden dabei leicht verletzt. Der nicht angegurtete Fahrer des zweiten Golf wurde schwer verletzt, seine drei Mitfahrer im Alter von 18, 19 und 20 Jahren, die teils ebenfalls nicht angegurtet waren, wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. (pol)