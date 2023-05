Acht Personen attackieren Passanten in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zwei Leichtverletzte sind das Ergebnis einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen gegen 3.20 Uhr in der Wilhelmstraße. Drei Bekannte im Alter von 24, 28 und 37 Jahren waren in der Wilhelmstraße im Bereich des Marktplatzes unterwegs, als sie plötzlich von einer Gruppe von ca. acht Personen angehalten wurden.

Die 24 und 37 Jahre alten Geschädigten bekamen unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Die Personen aus der Gruppe hielten dabei ein Messer und einen Schlagstock in drohender Haltung in der Hand. Anschließend sprühten die Täter sogar mit einem Pfefferspray in Richtung der beiden Männer, verfehlten sie jedoch.

Durch die Faustschläge wurden die zwei Männer leicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu der Personengruppe aufgenommen. (pol)