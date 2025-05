Abifeier führt zu Polizeieinsatz in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Erneut ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag im Volkspark zu einer ausufernden Party von circa 300 bis 400 feiernden Schülern gekommen, welche schließlich durch die Polizei beendet werden musste. Nachdem sich gegen 22.40 Uhr ein Anrufer bei der Polizei über eine Vielzahl lautstark feiernder Personen sowie umherliegenden Müll und Flaschen beschwert hatte, trafen mehrere Streifenwagenbesatzungen an der Örtlichkeit ein. Nachdem den Anwesenden durch die Polizei Platzverweise ausgesprochen wurden, entfernten sich die Personen schließlich aus der Parkanlage.

Die Polizei hat die Ermittlungen gegen einen Jugendlichen aufgenommen, der zuvor in den sozialen Medien zu der Party aufgerufen haben soll und prüft, inwiefern die Kosten des Polizeieinsatzes und der Stadt Reutlingen für die am Samstagmorgen erforderliche Reinigung der Grünflachen in Rechnung gestellt werden können. Während der Maßnahmen vor Ort sprach ein 19-Jähriger eine Streife an und äußerte, dass er gegen 22.30 Uhr ausgeraubt worden sei. Wie sich herausstellte, schlugen zwei bislang unbekannte Täter zunächst mehrfach mit Fäusten auf den Geschädigten ein und entwendeten anschließend persönliche Gegenstände und von ihm mitgeführten Alkohol. Die flüchtenden Täter konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Unbekannten dauern an. (pol)