90-Jähriger in Metzingen verwechselt Brems- und Gaspedal

METZINGEN. Glück im Unglück hatte am Samstagmittag gegen 15 Uhr ein Mercedesfahrer im Liebigweg, als er beim Einfahren in eine Garage einen Unfall verursachte. Der 90-Jährige beschleunigte laut Polizei offenbar beim Befahren der leicht abschüssigen Garageneinfahrt sein Fahrzeug anstatt zu bremsen.

Hierdurch prallte er in der Garage gegen die vordere Wand. Durch die Wucht wurde er abgewiesen, sodass sich die B-Klasse letztendlich in der Garageneinfahrt verkeilt hatte und durch die Feuerwehr aus der Garage geborgen werden musste. Der Verunglückte erlitt nach bisherigem Kenntnisstand leichte Verletzungen und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. (pol)