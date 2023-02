84-Jährige fährt bei Rot - Rollerfahrer in Tübingen schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mit schweren Verletzungen musste ein Motorroller-Lenker nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Eine 84-Jährige befuhr mit einem BMW gegen 14.20 Uhr die Herrenberger Straße bergauf und musste vor einer roten Ampel als erstes Fahrzeug zunächst anhalten.

Laut Aussagen mehrerer Zeugen fuhr die Seniorin im Anschluss bei Rot los und nach links in den Kreuzungsbereich ein. Ein auf der Schnarrenbergstraße bergabwärts fahrender, 23 Jahre alter Vespafahrer konnte trotz einer Vollbremsung eine Kollision nicht vermeiden. Er wurde von seinem Roller auf die Fahrbahn abgewiesen. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. (pol)