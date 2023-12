84-Jähre verursacht Unfall mit vier Autos an Reutlinger Tiefgarage: 20.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Vier beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis eines Unfalls, welcher sich am Samstagmittag gegen 13 Uhr an der Tiefgaragenausfahrt in der Aulberstraße in Reutlingen ereignet hat, teilte die Polizei mit. Eigenen Angaben zufolge wollte die 84-jährige Lenkerin eines Pkw Honda, von der Ausfahrt in die Aulberstraße einfahren. Hierbei kollidierte sie jedoch mit dem BMW eines 70-Jährigen, welcher ordnungsgemäß und bevorrechtigt von links angefahren kam. In Folge der Kollision wurde der Honda von dem BMW auf zwei weitere Fahrzeuge geschoben.

Hierbei handelte es sich um einen Opel und einen Mercedes, welche ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand, geparkt waren. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß zum Glück niemand. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von etwa 20.000 Euro. Drei Fahrzeuge mussten durch entsprechende Abschleppdienste versorgt werden. (pol)