80.000 Euro Schaden bei Auto-Unfall in Rottenburg aber keine Verletzten

ROTTENBURG. Am Dienstagnachmittag ist es auf der B 28 in Rottenburg zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Schaden gekommen. Gegen 15.45 Uhr befuhr eine 39-jährige Toyota-Lenkerin die L 370 in Fahrtrichtung Tübingen. An der Überleitung zur B 28 kam die 39-Jährige ersten Ermittlungen zufolge wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Toyota kam ins Schleudern, wobei er auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Pkw Skoda eines 28-Jährigen kollidierte. In Folge der Kollision kamen beide Fahrzeuge nach links von der Fahrbahn ab und kamen im dortigen Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Verkehrsunfall kam glücklicherweise keine Person zu Schaden. Der Sachschaden beläuft sich jedoch insgesamt auf ca. 80.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. (pol)