74-Jährige wird in Pfullingen von Auto erfasst und schwer verletzt

PFULLINGEN. Am Freitagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin gekommen. Das berichtet die Polizei. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem VW Arteon die Sandstraße aus Richtung Gönninger Straße kommend. Kurz nach der Einmündung zur Johannesstraße überquerte eine 74-jährige Fußgängerin die Fahrbahn. Der VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision. Die Passantin musste nach notärztlicher Erstversorgung in eine Klinik gebracht werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei aus Tübingen hat im Rahmen der Ermittlungen einen Gutachter hinzugezogen. (pol)