OHMENHAUSEN. Ein Radfahrer ist am Sonntagvormittag auf dem Fehlhaldenweg in Ohmenhausen schwer gestürzt. Gegen 11.30 Uhr fuhr der 72-Jährige mit seinem Pedelec in Richtung Neue Straße, als er auf Höhe des Einmündungsbereichs vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache zu Fall kam. Nach der Versorgung durch Ersthelfer sowie den Rettungsdienst musste der Mann in eine Klinik eingeliefert werden. (pol)