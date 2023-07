69-Jähriger beleidigt am Tübinger Hauptbahnhof Reisende und Einsatzkräfte

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein 69-Jähriger beleidigte laut Polizei am Montagmittag zwei Reisende sowie zwei Bundespolizisten am Tübinger Hauptbahnhof. Bisherigen Informationen zufolge soll der deutsche Staatsangehörige gegen 12:10 Uhr ohne ersichtlichen Grund zunächst zwei 17 und 18 Jahre alte Reisende am Bahnsteig 2 des Hauptbahnhofes belästigt und verbal beleidigt haben.

Eine alarmierte Streife der Bundespolizei konnte den im Landkreis Tübingen wohnhaften Mann und die beiden Geschädigten wenig später noch vor Ort antreffen und den verbal aggressiven 69-Jährigen auf die Dienststelle verbringen. Dort beleidigte der Beschuldigte auch die Beamten mehrfach, verhielt sich ansonsten aber kooperativ. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Beleidigung ermittelt. (pol)