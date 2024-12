66.000 Euro Schaden durch Auffahrunfall in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Leichte Verletzungen und ein hoher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 312 ereignet hat. Gegen 16.50 Uhr befuhr der 63-jährige Unfallverursacher laut Polizei mit seinem Porsche Cayenne die B 312 in Fahrtrichtung Stuttgart. Vor der Anschlussstelle zur Landesstraße 378a musste ein vorausfahrender 62-jähriger Opel-Lenker verkehrsbedingt bremsen, was der Verursacher nicht rechtzeitig erkannte und in der Folge auf den Opel auffuhr.

Dieser wurde aufgrund der Wucht des Aufpralls auf einen vorausfahrenden VW eines 44-jährigen Mannes aufgeschoben. Der 62-Jährige erlitt durch das Unfallgeschehen leichte Verletzungen, welche vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst behandelt werden mussten. Der Porsche und der Opel waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Der Gesamtschaden wird auf circa 66.000 Euro beziffert. (pol)