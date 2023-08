55-Jähriger verliert auf B28 bei Metzingen die Kontrolle über sein Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Sachschaden in Höhe von rund 42.500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der B28 entstanden. Ein 55-Jähriger befuhr kurz nach 20 Uhr mit seinem BMW X5 die Bundesstraße von Metzingen kommend in Richtung Reutlingen. Kurz nach dem Maienwaldknoten verlor er auf dem Zubringer zur B28 die Kontrolle über den Wagen und touchierte den VW Golf einer 62-Jährigen, die die mittlere Spur befuhr. Anschließend wurde der BMW nach rechts in den abschüssigen Grünstreifen abgewiesen, wo der Wagen schließlich an einem Erdwall zum Stehen kam. Die Golf-Lenkerin erlitt nach ersten Erkenntnissen einen Schock. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 55-Jährige blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt, die gegen 21.45 Uhr geräumt werden konnte. (pol)