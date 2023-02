52-Jähriger nach Besuch in Reutlinger Bar von zwei Männern mit Flasche verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Freitagmorgen an der Ecke Ringelbach-/Steinenbergstraße in Reutlingen ereignet haben soll, berichtet die Polizei. Dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge hatte ein 52-Jähriger kurz vor 5.15 Uhr eine in der Nähe befindliche Bar zu Fuß in Richtung Steinenbergstraße verlassen. Im Bereich der Einmündung mit der Ringelbachstraße soll er von zwei Männern mit einer Flasche angegriffen worden sein. Der leicht verletzte 52-Jährige wurde zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 071219423333. (pol)