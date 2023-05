50-Jähriger baut ohne Führerschein und betrunken Unfall in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ohne Führerschein und betrunken hat laut Polizei ein 50 Jahre alter Autofahrer erheblichen Sachschaden bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend verursacht. Der Mann war gegen 22.50 Uhr mit seinem Wagen auf der Hauffstraße in Richtung Zeilstraße unterwegs. Da er erheblich alkoholisiert und deutlich zu schnell unterwegs war, kam er mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen mehrere am Straßenrand geparkte Autos. Dabei kollidierte er mit insgesamt sechs Fahrzeugen und versursachte hierdurch einen Sachschaden in geschätzter Höhe von 110.000 Euro. Zwei der beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Ein bei dem 50-Jährigen im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von über einer Promille. Er musste im Anschluss eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Sein Führerschein konnte nicht eingezogen werden, da er gar keinen mehr besaß. Da der Mann sich gegen die polizeilichen Maßnahmen sträubte, musste er zu Boden gebracht werden. Er sieht nun diversen Anzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, entgegen. (pol)