45-jähriger Autofahrer kommt in Römerstein von Straße ab

RÖMERSTEIN. Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Straße Unter Lau musste ein Autofahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Das berichtet die Polizei. Der 45-Jährige befuhr kurz nach 18 Uhr mit einem Nissan Qashqai die Straße in Richtung Sportplatz. Dabei kam er mit dem Wagen nach links von seiner Fahrspur ab und prallte frontal gegen einen auf einer Verkehrsinsel stehenden Baum. Mit nach ersten Erkenntnissen schweren Verletzungen wurde er anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Pkw beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Der Nissan wurde abgeschleppt. (pol)