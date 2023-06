44-Jähriger wird in Tübingen mit Messer und Pistole bedroht und ausgeraubt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Montagabend in der Eisenbahnstraße ereignet hat, sucht das Kriminalkommissariat Tübingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 44-Jähriger kurz vor 23 Uhr in der Eisenbahnstraße im Bereich der Bahnunterführung auf Höhe des dortigen Entsorgungsbetriebes unterwegs, wo er von einer etwa 25 Jahre alten, ihm flüchtig bekannten Frau angesprochen wurde.

Wenig später kamen zwei Männer hinzu, von denen einer ihn mit einem Messer, der andere ihn mit einer Pistole bedroht und ihm seinen schwarzen Rucksack der Marke Eastpak entrissen haben sollen. Das Trio flüchtete vermutlich über die Schaffhausenstraße in Richtung Innenstadt. Sofort nach der Alarmierung der Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Frau soll etwa 160 cm groß, zirka 22 bis 25 Jahre alt sein und schwarze, schulterlange Haare gehabt haben. Bekleidet war sie mit einem Jeansrock und einem T-Shirt. Einer der Männer wird als etwa 180 cm groß, etwa 40 Jahre alt und etwas korpulent beschrieben. Er soll schwarz oder dunkel bekleidet gewesen sein. Der zweite Mann soll etwa 25 Jahre alt, zirka 180 cm groß und auffällig dünn oder schlaksig gewesen sein. Dieser war mit einer schwarzen Hose, und einem T-Shirt bekleidet. Zudem soll er eine Basecap getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Tübingen unter der Telefonnummer 07071/972-8660 entgegen. (pol)