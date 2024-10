40-Jähriger randaliert mit Eisenstange auf Rottenburger Grundstück

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG. Unter anderem wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung, Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Rottenburg gegen einen 40 Jahre alten Mann, der am Montagabend in Gewahrsam genommen werden musste. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 40-Jährige kurz vor 18 Uhr ein fremdes Grundstück in der Röntgenstraße betreten. Dort nahm er eine Eisenstange an sich und beschädigte ein Garagentor. Durch die Splitter entstand zudem ein Schaden an einem in der Garage stehenden Fahrzeug.

Anwohner, die den Mann bemerkt hatten, wählten den Notruf. Auf Anweisung der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten legte der 40-Jährige die Stange aus der Hand. Als ihm Handschließen angelegt werden sollten, schlug der Beschuldigte eine Beamtin, woraufhin der augenscheinlich psychisch auffällige Mann unter dem Einsatz von Pfefferspray zu Boden gebracht und geschlossen werden musste. Der 40-Jährige wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend von einer Streifenwagenbesatzung in eine Fachklinik gebracht. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)