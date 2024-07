39-Jähriger widersetzt sich Polizei in Reutlingen

In Folge der Widerstandshandlung wurde der 39-Jährige leicht verletzt und zudem ein Streifenwagen leicht beschädigt

REUTLINGEN. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt gegen einen 39-Jährigen, nachdem dieser am Freitagabend Widerstand geleistet hat. Gegen 19.45 Uhr geriet der Mann laut Polizei auf dem Manfred-Oechsle-Platz in eine Auseinandersetzung mit bislang unbekannten Personen, in dessen Rahmen er auch eine Glasflasche geworfen haben soll.

Bei der Anzeigenaufnahme weigerte sich der Störer, seine Personalien anzugeben und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. In Folge der Widerstandshandlung wurde der 39-Jährige leicht verletzt und zudem ein Streifenwagen leicht beschädigt. Er wurde zum Polizeirevier Reutlingen gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. (pol)