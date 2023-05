38-Jähriger attackiert Polizisten bei Festnahme in Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Am Samstagabend gegen 22.50 Uhr ist es am Tübinger Hauptbahnhof zu einer Festnahme gekommen, bei der ein 38-Jähriger Widerstand leistete. Bereits zum zweiten Mal fiel er am Samstagabend am Hauptbahnhof auf, indem er Passanten beleidigte und bedrohte. Da er dem zuvor ausgesprochenen Platzverweis nicht nachgekommen ist, wurde er in Gewahrsam genommen.

Beim Verbringen zum Streifenwagen, dem anschließenden Transport und beim Verbringen in die Gewahrsamseinrichtung wurden die eingesetzten Beamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken beleidigt. Des Weiteren drohte er durchgehend Kopfstöße an und spuckte in Richtung eines eingesetzten Beamten, verfehlte diesen jedoch. Der alkoholisierte 38-Jährige verbrachte die Nacht in Gewahrsamseinrichtung und sieht sich nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (pol)