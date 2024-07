32-Jähriger schlägt in Dußlingen mit Fäusten auf Polizisten ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. Am Sonntagmorgen ist es in Dußlingen zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte und einer Beleidigung gekommen. Gegen 00.15 Uhr wurde durch eine Polizeistreife eine Verkehrskontrolle am Schloßhof durchgeführt. Hierbei verhielten sich die beiden Mitfahrer, welche sich im Fondbereich des Fahrzeugs befanden, sehr uneinsichtig und mischten sich pöbelnd in die Kontrolle ein. Das berichtet die Polizei.

Infolgedessen stieg einer der Mitfahrer aus dem Fahrzeug aus und gab an, nach Hause gehen zu wollen. Dies wurde ihm, um die Situation zu beruhigen, gewährt. Der alkoholisierte 32-jährige Mann ging jedoch auf einen Polizeibeamten zu und diskutierte wiederholt über den Grund der Kontrolle. In Folge des Streitgesprächs schlug der 32-Jährige unvermittelt mit der Faust in das Gesicht eines 27-jährigen Polizeibeamten.

Nicht zitierfähige Beleidigungen

Nach einem anschließenden Gerangel konnte auch durch die Mithilfe der 43-jährigen Fahrerin des Fahrzeugs die Situation beruhigt werden. Im weiteren Verlauf wurde der 32 -jährige Aggressor durch die Fahrerin an seine nahegelegene Wohnanschrift verbracht. Bei der folgenden Sachverhaltsaufnahme wurden die eingesetzten Beamten mit nicht zitierfähigen Ausdrücken beleidigt. Der 32-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen tätlichen Angriff auf Polizeibeamte sowie Beleidigung entgegen. (pol)