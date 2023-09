32-Jährigem wird im Reutlinger Bürgerpark das Bargeld geklaut

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem Raubdelikt ist es am frühen Sonntagmorgen in der Eberhardstraße gekommen. Gegen 3 Uhr lief ein 32-Jähriger durch den Bürgerpark, als er von einem unbekannten Mann zunächst angesprochen und nach Wechselgeld gefragt wurde. Als der 32-Jährige hierzu seine Geldbörse hervorholte, forderte der Täter unter Androhung von Gewalt Geld. Hierauf schlug der 32 Jahre alte Mann dem Täter ins Gesicht, weshalb es anschließend zu einer Rangelei zwischen beiden kam. In deren Folge gelang es dem Unbekannten einen geringen Bargeldbetrag zu erbeuten. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Stadthalle und konnte auch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen nicht mehr angetroffen werden. Der Geschädigte erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen, welche vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurden. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)