30-Jähriger bei Auseinandersetzung in Reutlingen verletzt

REUTLINGEN. Nach einer Auseinandersetzung am frühen Mittwochmorgen auf dem Gelände einer Tankstelle in der Konrad-Adenauer-Straße ermittelt das Polizeirevier Reutlingen gegen einen 29-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Kurz vor drei Uhr war es dort zwischen dem 29-Jährigen und seinem 30 Jahre alten Bekannten wohl aus nichtigem Anlass zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und anschließend zu Handgreiflichkeiten gekommen. In deren Verlauf soll der Jüngere den Älteren mit einem unbekannten Gegenstand leicht verletzt haben. Ein Rettungswagen brachte den 30-Jährigen nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. (pol)