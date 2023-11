26-Jähriger greift in Tübingen Polizisten an und beleidigt sie

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Aufgrund seines aggressiven Gemütszustandes musste in der Nacht zu Samstag ein 26-Jähriger in der Tübinger Innenstadt in Gewahrsam genommen werden. Das berichtet die Polizei. Gegen 2.20 Uhr konnte eine Streife des Polizeireviers Tübingen beobachten, wie der 26-Jährige in der Neckargasse nach einem gleichalterigen Mann trat. Die Polizeibeamten schritten ein und führten eine Personenkontrolle durch. Hierbei zeigte sich der Täter aggressiv und versuchte eine 24-jährige Polizeibeamtin zu treten, woraufhin der Aggressor zu Boden gebracht und in Gewahrsam genommen wurde. Hiergegen leistete er Widerstand und beleidigte die Polizisten mit nicht zitierfähigen Worten. Bei der anschließenden Unterbringung in der Zelle trat der Beschuldigte einem 26-jährigen Polizeibeamten gegen die Hand, wodurch dieser leicht verletzt wurde, seinen Dienst aber fortsetzen konnte. Beim alkoholisierten Täter wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er sieht nun mehreren Strafanzeigen entgegen. (pol)