250-Kilo-Heuballen fällt in Hayingen auf 72-Jährigen und verletzt ihn schwer

HAYINGEN. Am Freitagabend ereignete sich in Hayingen ein Arbeitsunfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen. Das teilte die Polizei mit. Gegen 19 Uhr waren ein 38-Jähriger und ein 72-Jähriger damit beschäftigt, gepresste Heuballen zu stapeln. Bei dieser Arbeit löste sich ein etwa 250 Kilogramm schwerer Heuballen und stürzte aus größerer Höhe auf den 72-Jährigen. Dieser wurde hierbei schwer verletzt und musste notfallmedizinisch durch verständigte Rettungskräfte versorgt werden. In der Folge wurde der 72-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. (pol)