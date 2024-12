25.000 Euro Schaden: 30-Jährige übersieht in Tübingen haltendes Auto

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ersten polizeilichen Erkenntnissen zu Folge hat sich eine Autofahrerin am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in der Hechinger Straße leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 18.30 Uhr befuhr die 30-jährige Skoda-Lenkerin laut Polizei die Hechinger Straße in Richtung Tübingen. Auf Höhe der Waldhörnlestraße übersah die 30-Jährige den verkehrsbedingt haltenden Hyundai eines 18-Jährigen und fuhr von hinten auf diesen auf. Bei dem Aufprall verletzte sich die 30-Jährige leicht und musste mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Der 18-jährige Hyundai-Fahrer blieb unverletzt. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. (pol)