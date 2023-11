2,4 Promille: Betrunkener Autofahrer baut Unfall, fährt nach Hause und ruft die Polizei

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Eine Blutprobe und seinen Führerschein musste ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend abgeben, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 60-Jährige gegen 18.15 Uhr mit einem BMW auf der Landesstraße 245 von Seeburg in Richtung Hengen unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. Der Mann entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, fuhr nach Hause und verständigte von dort aus die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 60-Jährige erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von rund 2,4 Promille. Der Gesamtschaden dürfte sich auf circa 8.300 belaufen. (pol)