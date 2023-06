24-Jähriger wehrt sich in Reutlingen gegen Polizisten

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Montagnachmittag gegen einen 24-Jährigen. Dieser war den derzeitigen Ermittlungen zufolge kurz vor 15.30 Uhr in der Straße Unter den Linden mit einer Bekannten in einen Streit geraten, worauf ein Passant einschritt. In der Folge soll der 24-Jährige den Mann geschlagen und dadurch verletzt haben. Da der aggressive 24-Jährige auch nach dem Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzung erneut auf den Passanten zugehen wollte und hierbei einen Polizeibeamten stieß, musste er zu Boden gebracht und geschlossen werden. Gegen die Maßnahme leistete der Mann Widerstand. Ein Beamter sowie der 24-Jährige selbst wurden augenscheinlich leicht verletzt. Der Beschuldigte musste in Gewahrsam genommen werden und sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (pol)